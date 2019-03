Radio SRF: Skurrile Geschichten aus anderen Landesteilen

Was beschäftigt die Menschen im Tessin und in der Romandie? Diese Frage steht im Zentrum der wöchentlichen Talksendung «Die Woche in Tessin und Romandie» auf Radio SRF 4 News. Nun wird das Format neu aufgelegt. Zudem hat es hat mit Teresa Delgado und Samuel Wyss zwei neue Gastgeber, wie Radio SRF in einer Mitteilung schreibt. Wyss ist seit Januar wieder bei SRF 4 News, nachdem er mehrere Jahre lang beim «Echo der Zeit» gearbeitet hatte (persoenlich.com berichtete).

«Die Woche in Tessin und Romandie» wirft einen Blick über den Deutschschweizer Tellerrand. Gespräche mit Korrespondenten sollen den Hörerinnen einen Einblick in die unterschiedlichen Sprachregionen der Schweiz erlauben – die politische und wirtschaftliche Realität, die Mentalität sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. So leiste Radio SRF 4 News einen Beitrag zum Verständnis zwischen den Sprachregionen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Delgado und Wyss moderieren nicht nur die Sendungen, sondern haben zugleich das Format neu gestaltet. Es besteht seit Mitte März aus den vier Rubriken Talk, Fokus, Kopf der Woche und Rire. Bei letzterer sollen überraschende, lustige, skurrile oder absurde Geschichten erzählt werden, die im Tessin oder in der Romandie für Aufsehen gesorgt haben. (pd/eh)