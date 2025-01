WEF 2025: So berichten die Schweizer Medien

CH Media Entertainment

«Für die regionalen elektronischen Medien von CH Media sind, je nach Aktualität, Matthias Steimer (Leiter Bundeshaus) und Benno Kälin (Stv. Chefredaktor TeleZüri) vor Ort in Davos. Sie setzen unter anderem einen Fokus auf die Auftritte der Bundesräte und von Wolodymyr Selenskyj. Matthias Steimer übernachtet in einer Privatunterkunft in Davos, Benno Kälin zu Hause. Der Aufwand bewegt sich in ähnlichem Rahmen wie im Vorjahr.»





CH Media Publishing

«Für die Zentralredaktion von CH Media und die Schweiz am Wochenende berichten vier Personen aus dem Kongresszentrum und über das weitere Geschehen in Davos – mit Liveblog, Schwerpunkten in den Zeitungen, Videos und Podcasts. Hauptthemen sind die zweite Präsidentschaft Trumps, der Ukraine-Krieg und die Rolle der Schweiz. Florence Vuichard (Wirtschaftschefin), Stefan Bühler (Inland) und Patrik Müller (Chefredaktor) sind erneut akkreditiert. Zusätzlich dabei ist Auslandsressortleiter Fabian Hock, weil geopolitische Themen in diesem Jahr besonders wichtig sind. Untergebracht sind die vier in der Wohnung eines pensionierten Redaktors.»





Keystone-SDA

«Die Abdeckung erfolgt nach dem gleichen Muster wie in den vergangenen Jahren: drei Personen für Text (zwei deutsch und eine französisch), zweimal Foto, einmal Video. Dazu haben wir eine Wohnung in Davos (Foto) und eine Unterkunft in Klosters (Text und Video). Wir werden wohl im gleichen Umfang produzieren, dies ist jedoch abhängig von den Ereignissen. Die offizielle Gästeliste ist publiziert, mit Überraschungen muss jedoch immer gerechnet werden.»





NZZ

«Dieses Jahr werden fünf Redaktorinnen und Redaktoren der NZZ und der NZZ am Sonntag in Davos vor Ort sein. Sie sind in einem gemieteten Chalet untergebracht. Im Vergleich zum Vorjahr sind es zwei Redaktorinnen und Redaktoren weniger, da die Zusammenarbeit zwischen NZZ und NZZ am Sonntag im vergangenen Jahr weiter gestärkt wurde. Der Fokus der Berichterstattung steht auf den Themen künstliche Intelligenz, USA unter Donald Trump und der Lage in der Ukraine.»





Ringier Medien Schweiz

«Von Seiten Ringier Medien Schweiz sind wir in diesem Jahr mit insgesamt elf Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Die Blick-Crew besteht dabei aus zwei Journalisten, einer Journalistin, einer Videoreporterin und einem Fotografen – eine Person weniger als im Vorjahr. Von unseren Wirtschaftsmedien (Bilanz, Handelszeitung, Cash) sind vier Kollegen vor Ort, sowie eine Kollegin plus ein Fotograf von der Schweizer Illustrierten. Die Teams werden eng zusammenarbeiten und sämtliche Kanäle von Ringier Medien Schweiz mit Inhalten bedienen. Ein spezieller Fokus dürfte sicherlich auf der Inauguration von US-Präsident Donald Trump und den Folgen für die Schweiz (insbesondere Handelspolitik und Strafzölle) liegen. Auch der Auftritt von Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Fragen über den weiteren Kriegsverlauf dürften eine zentrale Rolle einnehmen. Die Wohnsituation ist für unsere Teams etwas unbefriedigend, da sie in diesem Jahr auf mehrere (zum Teil sehr teure) Zimmer über ganz Davos verteilt sind.»





SRF

«Es sind seitens SRF 15 Personen am WEF im Einsatz, allerdings werden nicht alle Personen zur gleichen Zeit vor Ort sein (sieben fürs Radio, acht fürs TV, dazu noch eine Person im Auftrag der European Broadcasting Union – EBU). Dies entspricht in etwa der Aufstellung des Vorjahres. Die Mitarbeitenden übernachten in gemieteten Wohnungen. Wir werden wie in den letzten Jahren in unseren News- und Hintergrundsendungen im Radio und TV sowie auf der SRF-News-App die grossen Themen und Teilnehmenden des WEF beleuchten. Dabei wird es einerseits um globale Wirtschaftsfragen und um die internationale Politik gehen (unter anderem die Ukraine-Frage mit Präsident Selenskyj). Weil aber auch fast alle Mitglieder des Bundesrats vor Ort sind, kommen auch Themen mit innenpolitischem Bezug (unter anderem Schweiz-Europa) zur Sprache. Entsprechend sind Journalistinnen und Journalisten aus den Fachgebieten Wirtschaft, Bundeshaus und Ausland (Internationaler Korrespondent) vor Ort.»





Tamedia

«Wir werden auch dieses Jahr ausführlich über das WEF berichten. Fix vor Ort sind fünf Journalistinnen und Journalisten aus der Deutschschweiz und ein Journalist aus der Westschweiz. Sie werden bei der Berichterstattung enger zusammenarbeiten als in den Vorjahren und es wird ein Teil ihrer Artikel in die jeweils andere Landessprache übersetzt. Wie in den Vorjahren wird unser WEF-Team in einer gemieteten Wohnung übernachten respektive in einer privaten Unterkunft.»





Watson

«Watson berichtet umfassend über das WEF. Wie im Vorjahr stehen ein Reporter und ein Videojournalist auf Tagesbasis im Einsatz. Sollte eine Übernachtung nötig werden, können private Kontakte in Davos aushelfen.»





20 Minuten

«20 Minuten setzt auch 2025 auf eine umfängliche Berichterstattung in Davos. Entsprechend werden insgesamt vier Mitarbeitende während der gesamten Dauer des WEF-Jahrestreffens anwesend sein, während weitere zwei Kolleg:innen zeitweise in Davos sein werden. Zusätzlich werden Mitarbeitende in der Redaktion in Zürich eine möglichst diverse Berichterstattung mitgestalten, die über sämtliche Kanäle von 20 Minuten gespielt werden wird. Diese Mitarbeitenden stammen aus folgenden Ressorts: Wirtschaft, Politik, News & Gesellschaft, Ostschweiz, Zürich, Videodesk, Newsdesk, Community, Social Media und Entertainment. Die Präsenz vor Ort und der Einsatz der Ressourcen generell entspricht demselben Umfang wie in den Vorjahren, die Unterkunft ist ebenfalls dieselbe: eine Mietwohnung für die gesamte 20-Minuten-Delegation, deren Preis in den letzten Jahren stabil geblieben ist.»