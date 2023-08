Wahlen 2023: So berichtet SRF im Vorfeld der Wahlen

Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Eidgenössisches Parlament. SRF kündigt in den nächsten zwei Monaten auf allen Kanälen diverse Programme in Hinblick auf die National- und Ständeratswahlen an. Dazu veranstaltet SRF am Mittwoch, 23. August, einen nationalen Thementag, wie es in einer Mitteilung heisst. Dann steht die Frage «Schweiz, wie geht's?» im Fokus. Es folgen verschiedene Spezialsendungen und schliesslich die umfassende Berichterstattung am Tag der Wahlen – aus allen 26 Kantonen.

Mona Vetsch fühlt der Schweiz auf den Zahn



Wie glücklich und zufrieden sind die Schweizerinnen und Schweizer im Wahljahr? Von grossen Themen wie dem Krieg in der Ukraine, der Inflation oder der Klima- und Energiefragen bis hin zu Fragen aus dem Alltagsleben wie dem Putzverhalten der Schweizerinnen und Schweizer: All dies beantwortet die nationale Meinungsumfrage von GFS Bern im Auftrag der SRG.

Die Einschätzungen von Expertinnen und Experten folgen auf SRF am Mittwoch, 23. August 2023, während eines ganzen Tages im Radio, online auf www.srf.ch sowie in der SRF News App. Der Höhepunkt des nationalen Thementags ist die Livesendung mit Publikum um 20.05 Uhr auf SRF 1: Mona Vetsch führt durch die Sendung, «Tagesschau»-Moderatorin Cornelia Boesch präsentiert und analysiert die Studien-Ergebnisse, während die «Sternstunde Philosophie»- und «Bleisch & Bossart»-Moderierenden Barbara Bleisch und Yves Bossart diese einordnen. Die Livesendung von SRF zum Themenabend wird auch in Gebärdensprache angeboten.

Pro Tag eine Partei zu Gast bei Radio SRF 1: «Wahlzmorge» und «Parteiencheck»



Im «Wahlzmorge» auf Radio SRF 1 haben Parteipräsidentinnen und -präsidenten mit Fraktionsstärke nicht nur in ein Croissant zu beissen. Im neu gestalteten Format im Morgenprogramm steht pro Tag eine Partei im Fokus auf Radio SRF 1. Im lockeren, aber politischen Gespräch beginnt eine Auseinandersetzung, die nach der morgendlichen Live-Radiosendung auf den sozialen Medien sowie mittags im «Parteiencheck» und abends im «Echo der Zeit» weitergeführt wird.

Im «Parteiencheck» auf Radio SRF 1 stellen sich Parteivertretende einem kritischen Interview in Bern. Das Gespräch findet live und vor Publikum mit jugendlichen Erstwählenden im Radiostudio Bern statt – auf dem Sendeplatz des «Tagesgespräch» von 13 bis 13.30 Uhr. In Zusammenarbeit mit SRF school und SRF Virus stellen junge Erwachsene den namhaften Parteivertretenden kritische politische Fragen.

Der «Wahlzmorge» sowie der «Parteiencheck» finden auf Radio SRF 1 am 4., 6., 8., 11., 13. und am 15. September 2023 statt. Die Reihenfolge, beziehungsweise wann welche Partei in den Radio-Sendungen im Mittelpunkt steht, wurde ausgelost. Nach der Ausstrahlung sind «Wahlzmorge» und

«Parteiencheck» auch als Podcast abrufbar unter www.srf.ch/audio.

«Arena»-Wahlsendungen

Am Freitag, 25. August 2023, startet die «Arena» mit den Parteipräsidentinnen und Parteipräsidenten in die heisse Phase des Wahlkampfes. Moderator Sandro Brotz leitet auch die Debatten in den «Wahl-Arenas» am 1., 8., 15. und 22. September, jeweils um 22.25 Uhr, auf SRF 1. Dabei diskutieren die illustren Runden über Migration, Altersvorsorge, Klima- und Energiepolitik sowie die Position der Schweiz in der Welt.

«Bitte auf den Punkt!»: Parteipräsidierenden stellen sich den Fragen des Publikums

Im Vorfeld der Sendung wird das Publikum auf allen SRF-Kanälen dazu aufgerufen, sich mit Fragen und Kritik an die Adresse der Parteipräsidentinnen zu melden. Jeweils zwei Präsidenten von Parteien mit Fraktionsstärke stellen sich diesen kritischen Fragen von Wählerinnen und Wählern im Studio.

Moderator Sandro Brotz fungiert als Anwalt des Publikums und sorgt dafür, dass die Antworten auch auf den Punkt erfolgen. Das TV-Spezialformat findet dreimal nacheinander jeweils am Mittwoch, 20., 27. September und 4. Oktober 2023 statt. Die Reihenfolge der Parteien wurde ausgelost.

Wahlberichterstattung am 22. Oktober 2023



Am Wahltag bietet SRF wie gewohnt ein umfassendes Wahlprogramm auf allen Kanälen: Im TV auf SRF 1 führt Bundeshausredaktorin Nathalie Christen, unterstützt von ihrem Kollegen Curdin Vincenz, durch die zwölfstündige Livesendung. Urs Leuthard analysiert die Ergebnisse gemeinsam mit Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern. Der Wahlabend – inklusive der Hochrechnung um 18 Uhr – sowie der darauffolgende Dokumentarfilm zum Thema werden auf SRF auch in Gebärdensprache übersetzt. «Das Wahljahr 2023» ist eine Filmpremiere, SRF begleitete entscheidende Player durch das Wahljahr 2023.

Im Radio ordnen unter anderen Brigitte Kramer, Simone Hulliger sowie Philipp Burkhardt die Resultate ein. Eine zentrale Rolle in der Berichterstattung von Radio SRF spielen die sechs Regionaljournale. SRF wird aus allen 26 Kantonshauptstädten live berichten und bietet News und Hintergründe von Genf bis St. Gallen und von Basel bis ins Tessin. Im Liveticker in der SRF News App und auf srf.ch/news erhalten Nutzende laufend sämtliche Hochrechnungen, Grafiken, Resultate und Analysen.

Nach dem Wahltag: Die SRF-Analysen gehen weiter

Am Montag nach dem Wahltag plant SRF erweiterte Struktursendungen wie die Nachrichtensendung um 18 Uhr im Radio oder die «Tagesschau» im Fernsehen, mit Fokus auf die Wahlergebnisse und Eindrücken und Reaktionen aus den Parteien. Am Montagabend, 23. Oktober 2023, moderiert Sandro Brotz die «SRF News Wahlen 2023» mit Talks und Analysen ab 21.05 Uhr.

Welche Konsequenzen die Wahlen 2023 und ihre Mehrheitsverhältnisse auf die nächste Legislatur und die wichtigsten Themen haben, debattiert Sandro Brotz mit Parteienvertretenden. Urs Leuthard wird die Resultate in der Sendung gemeinsam mit Sotomo-Leiter Michael Hermann analysieren. Die Forschungsstelle Sotomo führt eine Nachwahlbefragung durch. Vertiefte Einschätzungen erhalten Nutzende auch am Nachwahltag rund um die Uhr im Ticker in der SRF News App und auf srf.ch/news. (pd/wid)