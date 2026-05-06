Publiziert am 06.05.2026

Am 5. Mai stand der Lokaljournalismus im Mittelpunkt: Ziel war es, die Bedeutung regionaler Berichterstattung sichtbar zu machen und den Dialog zwischen Redaktionen und Publikum zu stärken, wie der Verlegerverband Schweizer Medien erklärte.

In der Schweiz beteiligten sich zahlreiche Titel mit eigenen Formaten. Die Südostschweiz begleitete den Tag mit einem Ticker, während der Zürcher Oberländer die Rolle des Lokaljournalismus in einem Kommentar einordnete. In der Engadiner Post wiederum kam VSM-Präsident Andrea Masüger in einem Interview zu Wort und betonte die Nähe zur Bevölkerung als Kernaufgabe regionaler Medien.

Schweizweit öffneten Redaktionen ihre Türen, gingen in Gemeinden hinaus und gewährten Einblicke in ihre Arbeit. (spo)