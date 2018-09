Rangliste der Superreichen: So reich sind Deutschlands Medienmacher

Wie das Medienportal «Meedia» berichtet, gehören in Deutschland knapp 30 Menschen und ihre Familien zu den Superreichen im Mediengeschäft. Dies hat eine Auswertung des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» ergeben.

Gleich drei Frauen und ihre Familien führen die Liste der Spitzenverdiener in der Medienbranche an: Dazu zählt Friede Springer, Mehrheitsaktionärin beim Verlagshaus Axel Springer («Bild», «Welt»), mit einem Vermögen von 4,8 Milliarden Euro. An zweiter Stelle folgt mit 4,2 Milliarden Euro Vermögen Liz Mohn, die mit ihrer Familie massgeblich den Medienkonzern Bertelsmann (RTL, Gruner + Jahr, Arvato) besitzt. Die drittreichste Frau der Branche ist Verlagschefin Yvonne Bauer. Zusammen mit ihrer Familie besitzt sie ein Vermögen von 3,5 Milliarden Euro.

Danach folgen erst die Männer: Verleger Hubert Burda und Familie («Focus») mit einem Vermögen von 3,2 Milliarden Euro sowie Stefan von Holtzbrinck vom Holtzbrinck-Verlag mit 1,45 Milliarden Euro.

Gemeinsam besitzen die knapp 30 reichsten Medienmacher rund 28 Milliarden Euro. Damit haben sie zusammen aber weniger Vermögen als Dieter Schwarz, der reichste Deutsche. Der Lebensmittelhändler verfügt mit den Handelsketten Lidl und Kaufland über ein Gesamtvermögen von 39,5 Milliarden Euro. Fazit der Auflistung der Superreichen ist laut Meedia: «Im Handel wird deutlich mehr verdient als im Mediengeschäft.» (as)