20 Minuten: So sieht die nationale Chefredaktion aus

Publiziert am 01.09.2025

Im Zuge der angekündigten Einstellung der gedruckten Ausgabe und der Konzentration auf das Digitalangebot per 2026 richtet 20 Minuten seine Redaktion neu national aus. Am 1. September hat Désirée Pomper, bisher Chefredaktorin von 20 Minuten in der Deutschschweiz, die Leitung der nationalen Redaktion übernommen. Côme Gallet (Bild unten) wird die Romandie in der nationalen Chefredaktion vertreten.





Côme Gallet ist seit 2011 für 20 Minutes tätig, zuletzt als Leiter Online und Video. Nach dem Abschluss des Geschichtsstudiums an der Sorbonne in Paris im Jahr 2006, hat sich Côme Gallet am Institut français de journalisme (IFJ) auf Journalismus spezialisiert. Es folgten verschiedene journalistische Praktika unter anderem bei der AFP, Le Nouvel Obs und Le Parisien sowie bei Al-Ahram Hebdo in Ägypten. In der Schweiz arbeitete er erst für Le Matin Bleu und schliesslich für 20 Minutes.

Weiter in der nationalen Chefredaktion vertreten sind Gaudenz Looser als stellvertretender Chefredaktor sowie Daniel Waldmeier und Basil Honegger. Zudem werden François Schlatter und Lauriane Chautems auf den 1. Januar 2025 weitere Führungspositionen in der Redaktion in Lausanne übernehmen.

Désirée Pomper, Chefredaktorin 20 Minuten und 20 Minutes, kommentiert gemäss einer Medienmitteilung den Schritt so: «Wir wollen mit vereinten Kräften eine echte nationale Redaktion zu schaffen, die mit dem richtigen Mindset den Röstigraben überwindet.»

Wie 20 Minuten bereits bereits früher kommunizierte, wird Philippe Favre, der seit der Gründung von 20 Minutes im Jahr 2006 als Chefredaktor amtet, am 1. September 2025 die Rolle als Directeur Romandie übernehmen. In dieser Funktion verantwortet er die Leitung des Standorts Lausanne, Geschäftsaktivitäten in der Westschweiz sowie die operative Zusammenarbeit mit dem Joint Venture L’Essentiel in Luxemburg. Weiter wird er zusammen mit dem Chefredaktor von lematin.ch, Laurent Siebenmann, für die Weiterentwicklung des Angebots von lematin.ch verantwortlich zeichnen. (pd/nil)