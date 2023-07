Fussball-WM der Frauen: So viele Personen haben SRF eingeschaltet

von Christian Beck

«Das SRF will die Einschaltquoten während der Frauen-WM erst nach dem Ende des Turniers veröffentlichen», heisst es in der Blick-Ausgabe vom Donnerstag. persoenlich.com fragte beim Schweizer Fernsehen nach. Die Antwort: «Die Einschaltquoten und Ratings des SRF-Programms sind, sobald die Zahlen verifiziert sind, jeweils transparent in unserem Medienportal ersichtlich.»

Ein Blick auf die Quoten der Begegnung Schweiz gegen die Philippinen (2:0) vom vergangenen Freitag (Anpfiff um 7 Uhr) zeigt, dass das Spiel auf SRF zwei im Schnitt von 99'000 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt wurde (Deutschschweiz, 3+, Overnight). Der Marktanteil lag demnach dabei bei 66,6 Prozent.



Besser waren die Zahlen beim Spiel der Schweizer Frauen-Nati gegen Norwegen (0:0) am Dienstag. Anpfiff war auch erst um 10 Uhr. Auf SRF zwei schalteten im Schnitt 171'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 64,8 Prozent.







Doch die Tabellen sind unübersichtlich. Viele weitere Zahlen machen das Auslesen für Laien schwierig. «Im Detail wird SRF nach Abschluss des Fifa Women's World Cup über die Einschaltquoten der Fussball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland informieren», heisst es bei SRF weiter.

SRF warnt aber schon jetzt: Vergleiche mit anderen Fussball-Endrunden seien aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen – mit/ohne Schweizer Beteiligung, Austragung während/vor Sommerferien, Sendezeit etc. – nur begrenzt sinnvoll.

Am Sonntag um 9 Uhr treffen die Schweizer Fussballerinnen auf Neuseeland.