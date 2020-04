Ringier: So viele Zuschauer erreicht Blick TV

Lange hat Ringier um die Zuschauerzahlen von Blick TV ein Geheimnis gemacht. Jetzt gibt es erste Anhaltspunkte, wenn auch noch keine repräsentativen. 840'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte Blick TV in der ersten Sendewoche. «Das ist rund jeder 6. Deutschschweizer», wie es in der aktuellen Ausgabe von Ringiers Unternehmensmagazin Domo heisst. Demnach habe die durchschnittliche Verweildauer im TV-Programm der ersten Woche 4,5 Minuten betragen. Fast 1500 Feedbacks seien allein in der ersten Woche eingegangen.

Das Magazin liefert weitere Zahlen zu Blick TV. So seien im Durchschnitt in den ersten sieben Tagen Sendezeit täglich 29 Liveschaltungen produziert worden. Elf Livereporter seien täglich in der Schweiz unterwegs. Im Hintergrund reichen jedoch ein Techniker und ein Regisseur, die Ton, Kameras und Kameraroboter, Audio- und Videomischpult, Kanäle zu Aussenreportern und das Licht steuern, wie es weiter heisst. Insgesamt arbeiten 48 Personen für Blick TV. «Das ist für 17 Stunden, 365 Tage Sendung knapper, als man sich vorstellen kann», wird Stephanie Seliner, Produzentin Blick TV und Head of Video-Redaktoren, zitiert. Eine Maske hat das Team nicht. «Auch ich war da schon als Visagist im Einsatz, was im Newsroom für ziemliche Erheiterung sorgte», so Jonas Projer, Chefredaktor Blick TV. Und Projer weiter: «Wenn die Coronakrise vorbei ist, werden wir uns erst mal einen Normalbetrieb erarbeiten müssen.»

Blick TV ging am 17. Februar 2020 live (persoenlich.com berichtete). Zuvor wurde laut Domo rund 400 Stunden getestet und pilotiert. (cbe)