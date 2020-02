Start von Blick TV: Mit Reto Scherrer und Simone Stern gestartet

SRF

Sportredaktion spart bei Roger Federer

Dieses Jahr werden erstmals Tennis-Kommentatoren am US Open nicht aus New York berichten – sondern aus Zürich.

SRF muss sparen. Deshalb werden dieses Jahr erstmals Tennis-Kommentatoren des US Open nicht aus New York berichten – sondern aus Zürich. Ebenfalls werden Einsätze der Tennis-Experten gestrichen. Dies sorgt für Irritationen.