Presseschau

So kommentieren Medien Amherds Rücktritt

Bundesrätin Viola Amherd verlässt die Landesregierung Ende März nach gut sechs Jahren im Amt.

Bundesrätin Viola Amherd gibt ihr Amt Ende März ab. Die 62-jährige Mitte-Politikerin aus Brig-Glis stand gut sechs Jahre an der Spitze des Verteidigungsdepartements. Ihren Entscheid verkündete sie direkt nach dem Ende ihres Präsidialjahres am Mittwoch in Bern vor den Medien.