Die ZT Medien AG stellt die kostenlose Wochenzeitung Solothurner Woche aus wirtschaftlichen Gründen ein. Dies schreibt der Verlag in einer Mitteilung. Am Donnerstag erscheint die letzte Ausgabe. Der Verlag sieht sich aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, die Wochenzeitung ab sofort einzustellen.

«Die Pandemie hat zu einem erheblichen Umsatzeinbruch geführt. Hinzu kommen der überdurchschnittliche Preisanstieg im Papierbereich sowie die gestiegenen Energiekosten. Leider ist es uns trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, die Solothurner Woche zurück in die Gewinnzone zu führen», erklärt Unternehmensleiterin Sabine Galindo den unumgänglichen Schritt.

Die Solothurner Woche wurde wöchentlich, jeweils am Donnerstag, in 83 Gemeinden der Amtsbezirke Solothurn-Lebern, Bucheggberg-Wasseramt und dem angrenzenden Bernbiet kostenlos in alle Haushalte verteilt. (pd/wid)