Tribune de Genève: Sophie Davaris wird Chefredaktorin

Publiziert am 16.05.2025

Sophie Davaris wird per 1. Juni neue Chefredaktorin der Tribune de Genève. Die bisherige stellvertretende Generalsekretärin für Kommunikation im Gesundheits- und Verkehrsdepartement des Kantons Genf kehrt damit zum Medienhaus Tamedia zurück. Vor ihrem Wechsel in die Kantonsverwaltung war Davaris bereits als stellvertretende Chefredaktorin bei der Tribune de Genève tätig.

In ihrer neuen Funktion wird die Genferin auch Einsitz in die Chefredaktion der Redaktion Romande unter der Leitung von Eric Lecluyse nehmen. Mit ihrer fundierten Kenntnis der Stadt und des Kantons will sie die redaktionelle Linie konsequent auf die Bedürfnisse der digitalen Nutzerschaft ausrichten und die Transformation des Mediums weiter vorantreiben.

«Meine Verbundenheit zum Journalismus ist ungebrochen – umso mehr freue ich mich darauf, die Tribune de Genève als Chefredaktorin in die Zukunft zu führen», wird Davaris in der Mitteilung zitiert.

Simon Bärtschi, Publizistischer Leiter bei Tamedia, begrüsst die Rückkehr: «Sophie vereint journalistisches Können, lokale Verankerung und Führungsstärke.» Sein Dank gilt dem bisherigen Chefredaktor Olivier Bot, der das Medium «in bewegten Zeiten umsichtig geführt» habe und dem Unternehmen als Autor erhalten bleibe.

Auch Eric Lecluyse, Chefredaktor der Redaktion Romande, freut sich auf die Zusammenarbeit: «Ihre journalistische Erfahrung wird die Position der Tribune de Genève stärken und die Romandie-Redaktion in der Westschweiz weiter voranbringen.» (pd/cbe)