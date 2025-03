Publiziert am 21.03.2025

Die Media One-Gruppe wird circa zehn Mitarbeitenden entlassen, darunter drei Journalisten in Lausanne und Genf. Diese Sparmassnahme sei aufgrund des Rückgangs der Werbeeinnahmen, die die gesamten Einnahmen der Gruppe ausmachen, notwendig, sagte der Direktor Alexandre de Raemy.

In einem stark umkämpften Markt werde es schwierig, qualitativ hochwertige Informationen zu produzieren, erklärte de Raemy gegenüber RTS. Die Situation sei seit Oktober sehr angespannt und die Gruppe habe auf eine Erholung gehofft, die aber nicht gekommen sei. Media One, zu der unter anderem Radio Lac, One FM, Rouge FM und LFM gehören, muss eine Million Franken einsparen.

Die Gruppe erhält keine Subventionen. «Ohne öffentliche Unterstützung für die Radiosender in der Genferseeregion wird es immer schwieriger, Informationen auf unseren regionalen Radiosendern zu produzieren», betonte ihr Direktor. Die Radiosender werden anders arbeiten und nach Effizienz streben, um «weiterhin qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren», sei es Unterhaltung, Nähe oder Information.

2018 hatte sich die Gruppe von vier Mitarbeitern getrennt. Im Jahr 2023 hatte sie drei Journalisten in Genf entlassen.

«Es geht wieder los», reagierte der Präsident von Impressum Waadt, Alberto Tikulin, in einer Mitteilung. Es werden Gespräche stattfinden, um die Details dieser Umstrukturierung zu erfahren. «Nach den Entlassungen bei Tamedia im Jahr 2024 und der Schliessung des Druckzentrums in Bussigny sind die mit dem Journalismus verbundenen Berufe im Kanton Waadt erneut von bedauerlichen Sparmassnahmen betroffen», stellt der Präsident der Gewerkschaft fest. (sda/spo)