Künzler Bachmann: «Spick» bringt Wochenzeitung für Jugendliche

Die Wochenzeitung «Spick News» soll ab Mai bei Jugendlichen das Interesse am Weltgeschehen wecken. Bekannt sei «Spick» als beliebtes Schülermagazin mit spannenden Reportagen und Informationen. Nach der erfolgreichen Lancierung des «MiniSpick», einem kostenlosen Monatsmagazin für Kinder, startet der Verlag nun ein neues Produkt: «Spick News» – eine gedruckte Wochenzeitung für Jugendliche. Das schreibt der Verlag in einer Medienmitteilung.

Künzler Bachmann habe es sich zur Aufgabe gemacht, das Lesen bei Kindern und Jugendlichen zu fördern und das Interesse der Jugend an Politik, Gesellschaft und dem Weltgeschehen zu steigern. Ziel sei es, aufzuklären und Informationen zu vermitteln, statt Meinungen zu machen und zu verbreiten. «Bei komplexeren und kontroversen Themen zeigen wir die unterschiedlichen Blickwinkel auf und erläutern diese. So können Lehrkräfte die Zeitung auch als Unterrichtshilfe in ihren Klassen nutzen», wird Alexander Volz, Chefredaktor von «Spick News», in der Mitteilung zitiert.







Zielgruppe der Zeitung seien die 10- bis 15-Jährigen. Die Beiträge seien so aufbereitet, dass auch die jüngeren Leser ihre Freude am Lesen haben. Thematische Schwerpunkte lägen auf aktuellen Geschehnissen. In Kooperation mit der Swisscom werde die Rubrik Medienkompetenz genutzt, um über Themen wie den sicheren Umgang mit digitalen Medien aufzuklären. Mit der Rubrik «Schreibwerkstatt» biete «Spick News» Schulklassen die Möglichkeit, ein Thema selbständig zu erarbeiten und dieses zu publizieren. Abgerundet wird der Inhalt durch Rätsel, Comics und Interaktionsmöglichkeiten.

«Auch wenn der Zeitungsmarkt rückläufig ist, sind wir davon überzeugt, dass das Medium Zeitung für Jugendliche eine besondere Attraktivität als alternative oder ergänzende Informationsquelle haben wird», wird Roger Hartmann, Verlagsleiter bei Künzler Bachmann, zitiert. Unterstützung erhalte er dabei sowohl inhaltlich als auch in Form von Kooperationen, von Tamedia, Ringier, Südostschweiz und dem Verband Schweizer Medien. Am 29. März wird eine erste Ausgabe zu Promotionszwecken in alle Lehrerzimmer der Deutschschweiz verteilt und an 20'000 Haushalte versendet. (pd/log)