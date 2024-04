Radio Zürisee: Sportchef David Nadig wird Leiter News

von Christian Beck

Beim Rapperswiler Privatsender Radio Zürisee kommt es auf der Redaktion zu einer Personalrochade. Der bisherige stellvertretende Chefredaktor und Sportchef David Nadig wird per 1. August Leiter News. Er folgt auf Chefredaktorin Nadia Fäh, die eine neue berufliche Herausforderung sucht.

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Radio Zürisee», so der 51-jährige Nadig auf Anfrage von persoenlich.com «Wir haben ein tolles, motiviertes und sympathisches Team, das bereit ist, die Herausforderungen der Radiozukunft anzunehmen. Es ist für mich eine grosse Freude gemeinsam mit diesen Radioprofis die Newsformate von Radio Zürisee weiterzuentwickeln.»

Radio-Zürisee-Geschäftsleiter Matthias Kost freut sich, mit David Nadig eine interne Lösung gefunden zu haben. «Uns sind eigenständige Nachrichten wichtig. David Nadig ist topmotiviert und mit seiner umfassenden und jahrelangen Erfahrung der richtige Mann, den News zusammen mit seinem Team den typischen Radio-Zürisee-Stempel aufzudrücken», so Kost.

Der gelernte Verwaltungsangestellte Nadig absolvierte 2001/2002 ein Volontariat bei Radio Ri und stieg 2002 bei Radio Zürisee als Redaktor ein.

«Das war kein leichter Entscheid»

Nadia Fäh arbeitet ebenfalls seit 2002 auf der Redaktion von Radio Zürisee, seit 2010 als Chefredaktorin (persoenlich.com berichtete). Nun sei es Zeit für etwas Neues, so die 45-Jährige auf Anfrage: «Das war kein leichter Entscheid, den ich traf. Vor allem weil Radio Zürisee für mich so viel mehr war und ist als ein Job, mit einem grossartigen Team. Der Entschluss ist über lange Monate gereift. Gründe gibt es viele. Und nach fast 22 Jahren ist es ja auch völlig ok, was Neues in Angriff zu nehmen.»

Was sie nach ihrer Zeit bei Radio Zürisee machen werde, sei noch nicht klar. «Ich habe den grossen Vorteil mich nach so vielen Jahren nicht sofort ins nächste Abenteuer stürzen zu müssen. Erstmal Durchatmen und danach geht es weiter. Wohin? Wer weiss … Ich habe viele Ideen, bin offen und motiviert, was Neues anzupacken. Und ich freue mich auf was auch immer kommt.»

Fäh schloss an der Uni Zürich das Grundstudium in Publizistik und Politologie ab und wechselte dann an die ZHAW. Dort absolvierte sie den ersten Bachelor-Studiengang in Kommunikation/Journalismus. Den Einstieg in den Journalismus machte Fäh bei Linth Zeitung.