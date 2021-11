Covid-Gesetz: SRF bestreitet Vorwürfe zur «Arena»

Noch hat die «Arena» zur Abstimmung über das Covid-Gesetz nicht begonnen. Und doch ist bereits ordentlich Zunder drin: Am Sonntagabend wurde bekannt, dass das Referendumskomitee die Nomination von «Mass-voll»-Co-Präsidentin Viola Rossi für die zweite Reihe in der SRF-Sendung vom Freitag zurückgezogen hat.

Ausschlaggebend war gemäss einer Mitteilung «die unbewilligte ‹Mass-voll›-Demonstration gegen das Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof». Statt der Studentin wird nun der Netzaktivist Hernâni Marques vom linken Komitee «Geimpfte gegen das Covid-Zertifikat» an der Sendung teilnehmen, wie der Tages-Anzeiger am Mittwoch berichtete.

Verhalten der «Arena» sei «nicht nachvollziehbar»

Ebenfalls am Mittwoch kritisierte die «Ja-Kampagne der Zivilgesellschaft für das Covid-Gesetz» die «Arena»-Redaktion in einer Medienmitteilung heftig: «Die Gegenüberstellung von politischem ‹Establishment› auf der Ja-Seite und ‹Zivilgesellschaft› auf der Nein-Seite erweckt den falschen Eindruck, das Volk wehre sich gegen ‹die da oben in Bern› – und erzeugt ein irreführendes ‹Framing›, das am Schluss noch Stimmen kosten könnte.» Für die «Ja-Kampagne der Zivilgesellschaft für das Covid-Gesetz» sei es nicht nachvollziehbar, «wieso die ‹Arena› die Teilnehmer aus der Zivilgesellschaft derart einseitig ausgewählt hat.»

Mit diesen heftigen Vorwürfen konfrontiert sagt «Arena»-Redaktionsleiterin Franziska Egli gegenüber pesoenlich.com: «Sämtliche politische Parteien – abgesehen von der SVP – unterstützen dieses Gesetz. Dies gilt es entsprechend abzubilden. Auch ist die Allianz der Parteien, Verbände und weiteren Playern auf der Pro-Seite sehr breit – und die Platzzahl beschränkt.» Die Redaktion sei der Überzeugung, dass die freie Meinungsbildung der Zuschauerinnen und Zuschauer mit der aktuellen Zusammensetzung der Gästerunde gewährleistet sei. Und überhaupt: «Vorwürfe der Irreführung oder Einseitigkeit weisen wir dezidiert zurück.»

Komitees beider Seiten könnten Vorschläge einreichen

Die «Ja-Kampagne der Zivilgesellschaft für das Covid-Gesetz» habe der Redaktion drei Mal vorgeschlagen, auch für das Ja-Lager Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft einzuladen und die Freidenker-Vereinigung habe ebenfalls versucht, dieses Anliegen einzubringen. «Auch auf Twitter wurde die ‹Arena› schon heftig kritisiert», heisst es in der Mitteilung weiter.

Bei Abstimmungssendungen gehe die «Arena»-Redaktion immer gleich vor, sagt Egli: «Die Komitees beider Seiten können Vorschläge unterbreiten, wer sie im Studio vertreten soll. Sofern keine inhaltlichen, journalistischen Einwände bestehen, gibt die Redaktion diesen Vorschlägen statt – so besetzen wir einzelne Positionen zum Beispiel nicht gegen Partei- oder Verbandsparolen.» Dies sei ein langwieriger Prozess, so Egli weiter: «Die Redaktion steht seit Wochen mit dem Referendumskomitee und dem politischen Komitee im Austausch. Grundsätzlich hat die Politik ein Gesetz verabschiedet, gegen das von mehreren Komitees ein Referendum ergriffen wurde.»