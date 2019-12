Umzug von Bern nach Zürich: SRF informiert am Dienstag über Radiostandorte

von Edith Hollenstein

SRF wird nächste Woche Details zur Standortfrage Bern Zürich bekannt geben. Dabei geht es um die Frage, ob wo die Inland- und Ausland-Redaktionen angesiedelt werden, also «Echo der Zeit», «Tagesgespräch» und auch «Rendez-vous» (persoenlich.com berichtete). Bleiben diese nun tatsächlich in Bern oder kommen sie nach Zürich? Offenbar könnte es sein, dass SRF diese Redaktionen nun doch teilweise nach Zürich verlegt, wie Yves Wegelin, Journalist bei der «Wochenzeitung», via Twitter verkündet:

Aus dem @SRF ist zu vernehmen, dass nun doch ein grosser Teil vom Standort BE nach ZH verlegt wird. Kommunizieren wird @ploxa -Zufall - am Tag der BR-Wahlen, wenn niemand zuhört. Eine bedenklicheKommunikationsstrategie für das öff. SRF. @persoenlichcom @nick_luethi @kleinreport — Yves Wegelin (@ywegelin) December 5, 2019

«Entscheide sind noch keine gefallen», sagt SRF-Medienchefin Andrea Wenger am Donnerstagnachmittag auf Anfrage von persoenlich.com. «Wir haben bereits im November kommuniziert, dass wir den Entscheid über den Teilumzug bis Ende Jahr fällen wollen». Am kommenden Dienstag, 10. Dezember, werde die letzte Geschäftsleitungssitzung 2019 stattfinden, daher wurde das Thema laut Wenger dort traktandiert.

Zur Kritik an der Kommunikationsstrategie – also daran, dass die Information der Öffentlichkeit mit der Bundesratswahl zusammenfällt – entgegnet Wenger: «SRF verfolgt generell das Prinzip, rasch und transparent über relevante Entscheide zu informieren, weshalb die Information an die Mitarbeitenden im Radiostudio Bern sowie die interne und externe Kommunikation noch am kommenden Dienstag stattfinden werden.»