Iran-Krieg: SRF-Korrespondent muss Schutz suchen

Nahost-Korrespondent Jonas Bischoff liess sich in der SRF-«Tagesschau» vom Sonntagabend nicht aus der Ruhe bringen. Mitten in seiner Lageeinschätzung zum Krieg im Nahen Osten waren im Gespräch mit Moderatorin Monika Schoenenberger Sirenen zu hören – doch Bischoff redete einfach weiter.

Erst als Schoenenberger ihn direkt darauf ansprach, bestätigte er den Alarm und kündigte an, sich danach in Sicherheit zu bringen.

Es war nicht das erste Mal: Die Moderatorin hatte ihn bereits zu Beginn der Schaltung darauf angesprochen, dass er seit dem Vortag «öfters Schutz im Keller suchen» musste. Amman liegt in unmittelbarer Nähe zur jordanisch-israelischen Grenze.

Später in der Sendung meldete sich Bischoff erneut – diesmal aus dem Treppenhaus. «Bei uns ist alles in Ordnung», sagte er nüchtern. «Das ist Teil unseres Alltags», fügte er an. Die Sirenen ertönten laut seinen Angaben jeweils, «wenn Iran Raketen in Richtung Israel schickt».

Die «Tagesschau» berichtete am Sonntagabend in einer verlängerten Spezialsendung über den zweiten Tag des amerikanisch-israelischen Angriffs auf den Iran.