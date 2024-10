Film über Marlen Reusser: SRF passt kritisierte Sportdoku nachträglich an

Tamedia

«Richtig gefährlich wurde es zum Glück nie»

«Richtig gefährlich wurde es zum Glück nie»

Thomas Knellwolf gibt Auskunft über die Arbeit am Buch «Enttarnt» und kritisiert die Schweizer Spionageabwehr.

Der Tages-Anzeiger-Journalist Thomas Knellwolf beleuchtet in seinem Sachbuch «Enttarnt» und in einem aktuellen Podcast die Agententätigkeit in der Schweiz. Im Interview gibt er Auskunft über die Recherchearbeit und kritisiert die Schweizer Sicherheitsbehörden.

von Matthias Ackeret