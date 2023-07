Audio: SRF setzt auf weniger, dafür «wirkungsstärkere» Podcasts

von Nick Lüthi

Auch wenn der Podcast-Hype der letzten Jahre einen anderen Eindruck erweckt haben mag: Gewachsen ist vor allem das Angebot. Im Tagestakt schiessen neue Podcasts aus dem Netz. Doch die Nutzung blieb über die letzten Jahre unverändert und ist nicht mit dem Angebot gewachsen.

Zahlen von SRF zum Deutschschweizer Publikum zeigen etwa, dass sich der weiteste Nutzungskreis seit 2014 nicht gewachsen ist. Gemäss Digimonitor, sowie Studien von SRF und SRG zur Podcast-Nutznug, hören in der Schweiz rund ein Dritten der Bevölkerung ab 15 Jahren mindestens einmal pro Monat einen Podcast.



Podcasts bleiben ein Nischenmarkt

«Der Podcast-Markt bleibt überschaubar», hält Schweizer Radio und Fernsehen SRF im «Zielbild 2025» seiner Digitalen Audiostrategie fest. In nächster Zeit, glaubt SRF, ändere sich das nicht. «Der Podcast-Markt wird auch im Jahr 2025 ein Nischenmarkt sein», steht in dem SRF-Dokument, das persoenlich.com vorliegt. (siehe auch Interview mit Beat Soltermann, Leiter «Radio Online und Digitales Audio» SRF)

Bei SRF reimt sich Audio weiterhin auf Radio. Gemessen am Volumen der linearen Nutzung aller sechs SRF-Radioprogramme macht der zeitversetzte Konsum, also on-demand als Stream oder via Download als Podcast, nur gerade ein bis zwei Prozent aus. Was auch heisst, dass die geringe Podcastnutzung die kontinuierlich erodierende Radionutzung bei weitem nicht zu kompensieren vermag.

Vor dieser Ausgangslage hat sich SRF dafür entschieden, das Podcast-Angebot zu straffen und sich nicht noch in der Nische zu verzetteln; weniger, dafür wirkungsstärkere Podcasts, lautet die Formel dazu. SRF will demnach Themenfelder besetzen, «die innerhalb dieses Nischenmarktes eine möglichst breite Masse erreichen können.»

Mehrheit der Podcasts sind Radiosendungen

Von der strategischen Straffung betroffen sind insbesondere originäre Podcasts, also Formate, die speziell für die On-Demand-Nutzung konzipiert wurden. Sie machen rund einen Zehntel des gesamten Podcastangebots aus. 90 Prozent der insgesamt um die 150 Podcasts sind Radiosendungen, die SRF zum zeitversetzten Hören aufbereitet und auf den eigenen Plattformen, sowie bei Spotify, Apple oder Google bereitstellt.

In den Bereichen Information, Sport und Unterhaltung führt SRF sechs originäre Podcasts nicht weiter, So das Auslandsmagazin «#SRF Global», das Innenpolitikformat «Einfach Politik», der Kinderpodcast «SRF Kids Reporter». Der «4x4 Podcast» verschwindet ebefalls. Dereits eingestellt wurde der Sportpodcast «Ufwärmrundi».

Den Wirtschaftspodcast «Trend» führt SRF als Radiosendung weiter. Mit weiteren Podcast-Einstellungen ist zudem in den Bereichen Wissen & Bildung, Gesellschaft & Kultur, sowie Fiktion und Musik zu rechnen. Für diese Gattungen liegen die strategischen Grundlagen noch nicht vor. Mit Entscheiden sei im kommenden Jahr zu rechnen, hält SRF fest.



Kein Abbau- und Sparprogramm



Mit der digitalen Audiostrategie verfolgt SRF das Ziel, den Podcast-Bereich zu stärken. Ressourcen, die bisher in eine Vielzahl Projekte geflossen sind, sollen nun fokussierter eingesetzt werden. SRF hat nicht vor, Mittel einzusparen oder Stellen abzubauen.