Gendergerechte Sprache

SRF verwendet Sonderzeichen nur für Junge

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) verzichtet in seinen klassischen Radio- und TV-Programmen auf das Gendersternchen. Ein Doppelpunkt als Sonderzeichen und als Platzhalter zum Einbezug von männlichen, weiblichen und diversgeschlechtlichen Personen kommt künftig in erster Linie in Social-Media-Inhalten zur Anwendung.