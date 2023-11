Medienabgabe: SRG rechnet mit Abbau von 900 Stellen

Der Bundesrat hat am 8. November seine Gegenmassnahmen zur Initiative «200 Franken sind genug», der sogenannten «Halbierungsinitiative», präsentiert (persoenlich.com berichtete). Demnach soll die Haushaltsabgabe von heute 335 auf 300 Franken gesenkt und ein Grossteil der Unternehmen von der Abgabepflicht befreit werden. Die SRG hat am Montag ihre Stellungnahme zur laufenden Vernehmlassung beim zuständigen Departement von Medienminister Albert Rösti eingereicht.

240 Millionen Franken weniger

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Senkung der Medienabgabe schiesse über das Ziel hinaus und hätte massive Konsequenzen, findet die SRG: Durch die vom Bundesrat vorgeschlagene Reduktion der Medienabgabe, sowie die angekündigte Streichung des Teuerungsausgleichs und den Rückgang der Werbeeinnahmen würden der SRG ab 2027 jährlich bis zu 240 Millionen Franken fehlen. Das hätte einschneidende Auswirkungen auf Programm und Personal. Insgesamt wäre damit zu rechnen, so die SRG in ihrer Mitteilung, dass rund 900 Stellen stufenweise abgebaut werden müssten.

SRG-Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina hält das vorgeschlagene Vorgehen des Bundesrat für einen Fehler. «In einer Zeit, in der Medien mit wachsenden Finanzierungsproblemen kämpfen und Stellen abgebaut werden, ist es falsch, die SRG massiv zu schwächen», wird Cina in der Medienmitteilung zitiert. Und SRG-Generaldirektor Gilles Marchand ergänzt: «Eine weitere Schwächung würde sich mit Sicherheit negativ auf die Qualität der Programmleistungen auswirken, und zwar in allen Regionen. Zum Nachteil des Publikums.» (pd/sda)