Ultra HD: SRG will auf neue Technologie umstellen

Die SRG plane für nächstes Jahr die Einführung des neuen Bildstandards Ultra HD, der mehr Farben und bessere Bildqualität garantiere. Dies schreibt die Schweiz am Wochenende in ihrer aktuellen Ausgabe.

Im Zuge dieser Umstellung ändere die SRG aber auch die Codierung, mit der sie ihre Bilder über Satellit verbreite. Damit kämen viele alte Fernsehgeräte nicht klar und müssten nachgerüstet werden. Betroffen seien gemäss der Zeitung zehntausende von Haushalten, die ihr Programm über Satellit empfangen würden.

Verzögerung wegen Corona möglich

Die ganze Umstellung könne sich aber wegen Corona verzögern, so die SRG gegenüber Schweiz am Wochenende. Nächstes Jahr wollen hingegen die CH-Media-Sender, 3+, TV24 und TeleZüri mit Ultra HD senden. RTL hingegen wendet die neue Technologie seit diesem Jahr in der Schweiz an. (ma)