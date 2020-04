SRG Deutschschweiz: Stabübergabe bei der Ombudsstelle

In den vergangenen vier Jahren habe Roger Blum mit unermüdlichem Einsatz die stetig wachsende Zahl an Beanstandungen zum publizistischen Angebot von Schweizer Radio und Fernsehen SRF bearbeitet, heisst es in einem Communiqué des Publiklumsrats der SRG Deutschschweiz. In seinen rund 1100 Schlussberichten habe er jeweils sehr differenziert und ausführlich Stellung genommen.

Mit Kurt Schöbi und Esther Girsberger habe die SRG Deutschschweiz zwei ausgewiesene Fachpersonen gewinnen können. Sie ergänzten sich optimal und würden gemeinsam zur Vermittlung zwischen Publikum und Sendungsverantwortlichen von SRF beitragen. (sda/lol)