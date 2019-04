CH Media: Stadtzürcher zeigen ihr Zuhause

In «Mis Dihei» zeigen Menschen jeden Alters ihre vier Wände, erzählen persönliche und lustige Anekdoten zu Möbelstücken und Dekorationen und verraten, was sie an ihrem Zuhause besonders lieben, schreibt CH Media in einer Mitteilung. Nichts bleibe unbeantwortet: Ob Miet- oder Kaufpreis, Geschichten über (un-)geliebte Nachbarn oder wie man in der Stadt Zürich eine tolle Wohnung finden konnte.

Produzent Roland Kessler fühlt den Bewohnern auf den Zahn. Der 36-Jährige ist seit neun Jahren für TeleZüri als Produzent in der Unterhaltungsredaktion tätig und moderiert seit Oktober 2018 die Spielsendung «Quizzenswert».

Ausgestrahlt wird die Sendung erstmals am Samstag, 27. April, um 18.40 Uhr. Danach wird sie jeden Samstag gezeigt. (pd/wid)