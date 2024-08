Publiziert am 20.08.2024

Der Nationalrat hatte im März einer parlamentarischen Initiative des früheren Tessiner Mitte-Nationalrats Marco Romano Folge gegeben, wonach die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzkontrolle unterstellt werden soll. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerats (KVF-S) sieht es nun anders: Sie beantragt mit 7 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung ein Nein zur Initiative, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten.



Laut der Kommissionsmehrheit sind die bestehenden Kontrollmechanismen ausreichend. Eine zusätzliche Prüfinstanz würde aus ihrer Sicht keinen Mehrwert bringen. «Im Gegenteil könnte dies gar die verfassungsrechtlich garantierte Programmautonomie gefährden», schreibt die Kommission.



Eine Minderheit dagegen will dem Nationalrat folgen. Sie erachte es aufgrund des Umfangs der jährlich an die SRG ausbezahlten Gebührengelder als angezeigt, die SRG der EFK zu unterstellen, hiess es in der Mitteilung.



Im Initiativtext schrieb Romano, die EFK hätte als unabhängige Stelle die Möglichkeit, bei der SRG risikobasierte und mit der Geschäftsführung zusammenhängende Finanzaufsichtsprüfungen durchzuführen.



