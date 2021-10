40’000 Visits pro Tag: Starker Start von Blick Romandie

Bereits vier Monate nach dem Launch am 1. Juni 2021 ist Blick Romandie zu einer starken Stimme in der Westschweizer Medienlandschaft geworden, wie Ringier in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Die 20-köpfige Redaktion beweise, dass sie Tag für Tag neue Nutzerinnen und Nutzer begeistern kann. Die erstmals veröffentlichten Content Traffic Data von Mediapulse für den Schweizer Onlinemarkt belegen es: mit durchschnittlich 40’000 Visits pro Tag ist Blick Romandie gut angekommen. Das neue Portal zählt rund 1,2 Millionen Besuche pro Monat. Die Verweildauer beträgt erfreuliche zweieinhalb Minuten, der Traffic-Anteil aus der Schweiz 85 Prozent.

Neben den Zahlen können sich laut Ringier auch die Inhalte sehen lassen. So glänzte Blick Romandie mit einigen Primeurs, darunter war ein Artikel zu Missständen im Management des Y-Parc, dem grössten Technologiepark der Schweiz in Yverdon-les-Bains VD.

Anklang fände ebenfalls er erste politische Newsletter der Westschweiz und ein redaktioneller Podcast mit Fussball-Star Johan Djourou. Überhaupt punkte Blick Romandie mit einer breitgefächerten Sportberichterstattung, die besonders während der Fussball-Europameisterschaft gefragt war. Und auch bei den Werbekunden stosse das neue Portal auf hohe Nachfrage: wie etwa der Blick Top Deal, der zusammen mit Brack nun national beworben wird, so die Mitteilung.

«Wir stehen noch immer am Anfang eines langen Abenteuers, aber unsere starken Leserzahlen nach nur vier Monaten zeigen den gelungenen Start von Blick in der Romandie», lässt sich Michel Jeanneret, Chefredaktor Blick Romandie, in der Mitteilung zitieren.

«Die Hartnäckigkeit und Unabhängigkeit bei unseren Recherchen und der andere Blickwinkel, haben es ermöglicht den Blick in der Westschweizer Medienlandschaft zu einer gewichtigen Stimme zu machen. Auch dank der engen Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Deutschschweiz», so Jeanneret.

Christian Dorer, Chefredaktor der Blick-Gruppe: «Der erfolgreiche Start zeigt deutlich, dass auch in der Westschweiz ein hohes Bedürfnis an exklusiven, informativen und unterhaltsamen Nachrichten besteht. Die Stimme des Blick wird nun im ganzen Land gehört und gelesen. Der Beweis, dass es für gut gemachten Journalismus keinen Röstigraben gibt.» (pd/lol)