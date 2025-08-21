Publiziert am 21.08.2025

Die Nebelspalter AG meldet für ihr Jubiläumsjahr kräftiges Wachstum bei der digitalen Reichweite. Der Podcast «Bern einfach» erreichte laut einer Mitteilung im Juli mit 373'861 Downloads einen neuen Höchstwert – fast eine Verdoppelung seit dem Frühjahr 2025. Besonders stark habe sich der Auftritt auf YouTube entwickelt, wo der Podcast seit Oktober 2024 auch als Video verfügbar sei.

Die beiden Newsletter des Medienunternehmens verzeichnen laut eigenen Angaben ebenfalls steigende Abonnentenzahlen: «Somms Memo» von Verleger Markus Somm erreicht demnach knapp 17'500 Empfänger, das «Bundeshaus Briefing» des stellvertretenden Chefredaktors Dominik Feusi knapp 12'000.

Verleger Markus Somm führt das Wachstum auf die «klare Positionierung als liberale Medienmarke» sowie verstärkte Marketing- und Social-Media-Aktivitäten zurück. «Die stark gestiegenen Zugriffszahlen sind das Resultat unserer klaren Positionierung als liberale Medienmarke sowie einer verstärkten Marketing-Offensive», erklärt Somm. Man stelle vermehrte Anfragen von Werbekunden fest.

Der Nebelspalter biete Inhalte, die sich vom Medien-Mainstream unterscheiden: «Wir sind das Gegengift gegen den Schrott und unerschrockene Kämpfer für den gesunden Menschenverstand», so Somm weiter.

Neues Videoformat und Personalausbau

Seit 18. August 2025 produziert der Nebelspalter ausserdem mit «The Daily Mill» eine tägliche Videosendung. Journalist Stefan Millius kommentiert darin mit satirischem Blick aktuelle Ereignisse. «Stefan Millius ist ein einzigartiger Journalist, dem es gelingt, die Abgründe und die Absurdität aktueller Geschehnisse auf humorvolle Weise zu vermitteln», wird Markus Somm zitiert.

Personell baut das Unternehmen ebenfalls aus: Kaspar Schwarzenbach wechselt ab November von 20 Minuten zur Bundeshausredaktion. Janine Tuccio-Bürgin übernahm im März die Leitung von Marketing und Aboservice. Kevin Gauch und Vanessa Kleiber bauen ein eigenes Social-Media-Team auf.

Der 1875 gegründete Nebelspalter wurde 2021 von Markus Somm übernommen und betreibt neben der Zeitschrift (Auflage: 18'000 Exemplare) das Newsportal nebelspalter.ch. Das Unternehmen beschäftigt rund zehn Vollzeitstellen am Standort Zürich. (pd/cbe)