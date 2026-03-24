Telebasel: Stefan Plattner übernimmt Leitung der Newsredaktion

Publiziert am 24.03.2026

Plattner übernimmt per 1. Juni 2026 die Leitung der Newsredaktion bei Telebasel, wie der Sender am Montag mitteilte. Der Journalist arbeitete bereits von 2010 bis 2017 für Telebasel, bevor er vor rund einem Jahr als VJ und Produzent an seine frühere Wirkungsstätte zurückkehrte.

Chefredaktor Philippe Chappuis begründet die Wahl mit Plattners langjähriger Erfahrung: «Stefan bringt mit rund 20 Jahren journalistischer Erfahrung die richtigen Voraussetzungen mit, um die News von Telebasel im linearen Fernsehen, aber auch auf unseren Online-Kanälen in die Zukunft zu führen.»

Plattner selbst betont die Vielseitigkeit des Programms als Antrieb für seine neue Aufgabe – von TV-Berichten über Live-Produktionen bis hin zu Reels und Studio-Talks. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die Nachwuchsförderung: Er wolle junge Menschen für den VJ-Job begeistern.

Nicolas Bieri bleibt dem Unternehmen erhalten und tritt künftig als Mitglied der Geschäftsleitung in Erscheinung. Er übernimmt den neu geschaffenen Bereich «New Business» und wird sich dort kommerziellen Projekten an der Schnittstelle von Inhalt, Produktion und Technologie widmen sowie neue Finanzierungsquellen für den Sender erschliessen. (pd/nil)