Radio SRF 3: Stephanie Brändle übernimmt die «Hitparade»

Publiziert am 06.10.2025

Die SRF 3-«Hitparade» hat ab November eine neue Moderatorin: Stephanie Brändle übernimmt die traditionsreiche Sendung am Sonntagnachmittag und folgt auf Joel Grolimund, der SRF per Ende Oktober verlässt und die neue Morgenshow von Vintage Radio moderieren wird (persoenlich.com berichtete). Die 31-jährige Winterthurerin ist bereits seit Sommer 2023 als Stellvertreterin in der Sendung zu hören und hat dort rund einmal im Monat moderiert, schreibt SRF am Montag.

Brändle arbeitete bei Radio Top als Moderatorin und Produzentin und gehört seit über drei Jahren zum Team von Radio SRF Virus, wo sie als Produzentin, Moderatorin und Projektleiterin tätig ist. Zuvor studierte sie an der ZHAW Journalismus und Organisationskommunikation.

Neben Brändle stösst auch Vincenz «Visu» Suter zum Radio SRF 3-Moderationsteam. Der 30-jährige Luzerner ist seit über drei Jahren fixer Morgenshow-Host bei Radio SRF Virus und seit Frühling 2025 in der «WochenRundShow» auf Radio SRF 3 zu hören. Suter wird künftig mindestens einmal pro Monat die «Hitparade» moderieren und ab Januar 2026 fest zum Team der «WochenRundShow» gehören – neben Judith Wernli und Joana Mauch. Sowohl Brändle als auch Suter werden weiterhin parallel auf Radio SRF Virus zu hören sein. (pd/spo)