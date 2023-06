SKWJ: Stephanie Schnydrig wird Präsidentin

Schon seit einigen Jahren setzt der Schweizer Klub für Wissenschaftsjournalismus (SKWJ) auf eine Kombination aus Deutschschweiz und Romandie im Präsidium. Diese Tradition wird beibehalten: Vergangene Woche wurden Stephanie Schnydrig, Wissenschaftsredaktorin bei CH Media, und Michael Balavoine, Chefredaktor von Planète Santé, an der Generalversammlung in Genf an die Spitze des Vereins gewählt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Beide seien schon zuvor im Vorstand tätig gewesen.

Schnydrig löst Martin Amrein als Präsidenten, Balavoine folgt als Vizepräsident auf Huma Khamis. Sowohl Amrein, tätig im Ressort Wissen der NZZ am Sonntag, als auch Khamis vom Westschweizer Radio RTS waren insgesamt neun Jahre im Vorstand aktiv, vier Jahre davon im Präsidium.

Dem Vorstand des SKWJ gehören auch der freie Wissenschaftsjournalist Samuel Schläfli und Helga Rietz vom ETH AI Center an. An der GV neu gewählt wurden überdies Marion de Vevey, Wissenschaftsredaktorin an der Uni Lausanne, und die Keystone-SDA-Wissenschaftsjournalistin Céline Elber.

Einen Wechsel gibt es laut Mitteilung auch im Generalsekretariat: Nach sechs Jahren wird Christine D'Anna-Huber den Stab weitergeben an Emiliano Feresin, der im Oktober 2023 das Amt des Generalsekretärs übernehmen wird.

Der SKWJ wurde 1974 gegründet und feiert nächstes Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum. Der Verein hat heute rund 380 Mitglieder. Neben Journalistinnen und Journalisten gehören dem SKWJ auch ausserordentliche Mitglieder aus dem Kommunikationsbereich an. (pd/cbe)