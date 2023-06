SRF: Störungen und Ausfälle im Programm

von Nick Lüthi

Am Mittwochmorgen kam es zu grösseren Problemen im gesamten SRG-Netzwerk. Als Folge davon fielen vorübergehend die Radioprogramme von SRF 1, 3 und 4 aus. Das teilten die Verantwortlichen dem Personal via Teamchat mit. persoenlich.com hat die entsprechenden Mitteilungen gesehen.

Im Verlaufe des Vormittags hiess es, dass aus dem News- und Sportcenter (NSC) am Standort Leutschenbach keine Sendungen produziert werden könnten. Tagesschau am Mittag und Meteo entfallen, heisst es in der internen Kommunikation. «Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung», schreibt die Medienstelle von SRF auf Anfrage. Um 14 Uhr tritt der Krisenstab zusammen.

Der Grund für die Störung ist noch nicht bekannt. «Möglicherweise wurden die Netzwerkstörungen durch ein Gewitter verursacht», so SRF.