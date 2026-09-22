SRG-Abbau: «Streamen kann man auch auf einem TV-Gerät»

Die SRG und ihre Einheiten haben letzte Woche über mehrere Tage ihre Sparpläne für 2027 bekanntgegeben (persoenlich.com berichtete). Insgesamt müssen 80 Millionen Franken gekürzt werden. In der neuen Podcast-Folge verschaffen Verleger Matthias Ackeret und Redaktorin Sandra Porchet einen Überblick. Ackeret bedauert die Verlegung der Sendung «Reporter» – für ihn ein «Prestige-Stück» – «weg vom Bildschirm». Porchet bemerkt, dass starke TV-Marken auch im Streaming erfolgreich sein können, wie Netflix zeigt. «Streamen kann man auf einem normalen TV-Gerät», fügt sie hinzu.
Die Rubrik Good News/Bad News thematisiert den Ausschluss von CNN, MS Now und Politico aus dem Weissen Haus. Als gute Nachricht erachtet Porchet die Solidarität der anderen Medien, die den US-Präsidenten boykottieren, indem sie seine Auftritte nicht mehr filmen. Für einen Präsidenten, der sich als Reality-Star inszeniert, ist das «die härteste Strafe», so Ackeret.
Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)