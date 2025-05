Publiziert am 28.05.2025

Eine repräsentative Studie zeigt für den Deutschschweizer Markt klar, dass die Existenz von SRF News keine Ursache für die geringe Zahlungsbereitschaft für private Online-Nachrichtenangebote darstellt. Die Ergebnisse decken sich mit einer identisch angelegten Untersuchung aus Österreich.

Bei einer Abschaltung von SRF News könnte nur eine kleine Zahl zusätzlicher Abonnements zu sehr niedrigen Preisen verkauft werden, haben die Forschenden der Universität Freiburg (Schweiz) herausgefunden. Der Grossteil der Nutzung würde sich zu Gratismedien, zu den bei Bezahlmedien vor der Paywall frei verfügbaren Inhalten sowie zu Tech-Plattformen verschieben.

Kaum Potenzial für zusätzliche Digitalabos

Sogar bei einem unrealistisch niedrigen Preis von acht Schweizer Franken pro Monat würden in der ganzen Deutschschweiz maximal 22'000 Digitalabonnements ohne E-Paper und 15'000 Digitalabonnements mit E-Paper zusätzlich verkauft werden können.

Bei etwas realistischeren, aber immer noch niedrigen Preisen wären es noch 19'000 beziehungsweise 11'500 Abonnements. In der Realität dürften die Effekte noch geringer ausfallen als errechnet, da die verwendete Methode Effekte gleichmässig überschätzt.

Zahlungsbereitschaft steigt mit Mediennutzung

Die Studie zeigt weiter, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der Nutzung von SRF News und der Zahlungsbereitschaft für private Onlinemedien besteht. Dieser positive Zusammenhang bleibt auch dann bestehen, wenn andere Einflussfaktoren wie Medienvertrauen, Nachrichteninteresse, Gratismentalität sowie soziodemografische Variablen berücksichtigt werden. Weiter zeigt sich, dass Nachrichteninteresse und Medienvertrauen in einem positiven Zusammenhang mit der Zahlungsbereitschaft stehen.

Die neue Studie verwendete mit der «Choice-Based Conjoint-Analyse» ein international etabliertes Forschungsverfahren zur Messung der Zahlungsbereitschaft. Damit kann valide abgeschätzt werden, was die Nutzenden bei einer Abschaltung von SRF News tun würden. Die Studie bestätigt bisherige Forschung in Europa und der Schweiz, die häufig auf Selbstauskünften in Umfragen basiert, mit einer deutlich belastbareren Methode. (pd/nil)