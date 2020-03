Somedia: Südostschweiz legt Online und Print zusammen

Mit der Zusammenlegung von zwei ihrer vier Medienkanäle macht die Medienfamilie Südostschweiz einen Schritt in die Zukunft. Online und Zeitung werden neu durch eine gemeinsame Redaktion und Produktion bespielt. «Dadurch vereinfachen sich die internen Abläufe und es können Synergien besser genutzt werden», heisst es in einer Mitteilung. Am Erscheinungsrhythmus und Umfang der gedruckten Ausgaben der «Südostschweiz» ändere sich durch die Umstrukturierung nichts. Sämtliche Mitarbeiter der beiden Kanäle werden in die neue Organisation integriert.

Chefredaktor des neuen Medienkanals Online und Zeitung wird Philipp Wyss. Er ist derzeit Chefredaktor Südostschweiz Online. Als Stellvertreter wurden Stefanie Studer und Olivier Berger ernannt. Berger und Studer arbeiten derzeit für die Zeitungsausgabe der Südostschwei».

Tom Senn, bisher Chefredaktor Print, amtet künftig als Nachrichtenchef der Medienfamilie. Er werde für die thematische Schwerpunktsetzung der Front- und Topgeschichten in den Ausgaben der Südostschweiz in Graubünden und Glarus sowie der Linth-Zeitung zuständig sein. Mit dem Schritt erhofft sich die Südostschweiz laut Mitteilung «ein noch pointierteres Marktauftreten in ihren drei Kernregionen und dadurch zusätzlich inhaltliche Relevanz im Medienmarkt».

Die Leitung des konvergenten, kanalübergreifenden Ressorts Graubünden obliegt zudem neu Corinne Raguth Tscharner. Raguth Tscharner ist derzeit stellvertretende Chefredaktorin Südostschweiz Online. Sie ersetzt Reto Furter, der als Nachfolger von Martina Fehr die Leitung der Medienfamilie Südostschweiz übernommen hat. (pd/eh)