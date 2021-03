Souverän Resilient: Susanne Kunz gibt Widerstandskraft-Coachings

Unter dem Namen «Souverän Resilient - Befähige deine innere Kraft» lehren Susanne Kunz und Alexandra Elser wie Frauen und Männer mehr Widerstandskraft erlangen können und die innere Balance herstellen, um so ihre persönliche Resilienzzone zu erreichen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag. «Die Resilienzzone ist ein Seins-Zustand, der uns im Trubel des Alltags das Gefühl der Klarheit und Ruhe verleiht», lässt sich Susanne Kunz zitieren.







Geistige und körperliche Fitness für Mitarbeitende

Angesprochen seien vor allem Führungskräfte und Leitungsteams. Während der aktuellen Pandemie gebe es nichts Wichtigeres, als die körperliche und geistige Gesundheit der Mitarbeitenden zu fördern. «Corona macht uns allen zu schaffen. Die Verunsicherung ist gross und die Zukunftsprognosen unsicher. Angst, Stress und Einsamkeit beeinflussen unser Immunsystem auf negative Art und Weise», lautet die Mitteilung weiter. (pd/lol)