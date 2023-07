Der Verwaltungsrat von Ringier Axel Springer Schweiz hat per Juli 2023 Susanne Walder die redaktionelle Verantwortung für das Magazin Interview by Ringier übertragen. Zudem fungiert Peter Hossli neu als Editor-at-Large. Dies schreibt der Verlag in einer Mitteilung. Der frühere Chefredaktor musste im Frühling wegen «unterschiedlichen Auffassungen» gehen (persoenlich.com berichtete).

Susanne Walder sei eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Interview by Ringier gewesen, heisst es. Seit der Lancierung in 2021 amtet sie als Co-Chefredaktorin. Jetzt übernimmt sie die Aufgabe als alleinige Chefredaktorin. Zuvor war Susanne Walder in einem Zeitraum von zwanzig Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Schweizer Illustrierten tätig, darunter auch als Unterhaltungschefin. Zuletzt verantwortete sie bei der Zeitschrift die Interviewreihe «Mensch…».

Der Einstieg in den Journalismus erfolgte für Susanne Walder über die Redaktion der ARD-Talkshow «Jürgen Fliege», anschliessend war sie von 1996 bis 2001 Chefreporterin beim deutschen Klambt-Verlag. Susanne Walder schloss ihr Journalismus-Studium an der Ludwig-Maximilian-Universität in München mit einem Master of Arts ab.

Peter Hossli wird Editor-at-Large von Interview by Ringier und arbeitet in der Chefredaktion mit. Der 54-Jährige übernimmt dieses Amt zusätzlich zur Leitung der Ringier Journalistenschule. Der Reporter und Buchautor blickt auf eine lange journalistische Karriere mit Stationen bei Facts, Cash, der Blick-Gruppe und der NZZ am Sonntag zurück. Während dreier Jahren arbeitete er als Produzent und Moderator der Sendung «Club» bei SRF. Zwölf Jahre berichtete er als freischaffender Korrespondent aus den USA. Peter Hossli schloss sein Studium der Geschichte, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Zürich mit dem Lizenziat ab und bildete sich an der New York University weiter.

Roland Wahrenberger, Geschäftsführer Publikumszeitschriften: «Interview by Ringier konnte sich am Markt etablieren. Denn Gespräche mit beeindruckenden Personen, die etwas zu erzählen beziehungsweise eine starke Botschaft haben, werden gerne gelesen. Susanne Walder lancierte dieses Konzept erfolgreich und ich freue mich sehr darüber, dass sie als Chefredaktorin, gemeinsam mit Peter Hossli als Editor-at-Large weiterentwickeln wird.» (pd/wid)