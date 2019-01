SRG: SWI Swissinfo.ch erweitert die Chefredaktion

«Mit Patrick Böhler und Dale Bechtel soll die Produktentwicklung von SWI von der Aufbereitung bis zur Darstellung und Verbreitung der redaktionellen Inhalte gebündelt und gestärkt werden. So können wir uns noch konsequenter auf die Bedürfnisse in den internationalen Zielmärkten ausrichten», begründet SWI-Swissinfo.ch-Chefredaktorin Larissa M. Bieler den Schritt in einer Mitteilung vom Mittwochvormittag.

Der Kanadier/Schweizer Dale Bechtel arbeitet seit über 25 Jahren für SWI swissinfo.ch. Bechtel startete seine Karriere bei der Canadian Broadcasting Corporation, wo er für das führende Radio-Kulturprogramm produzierte. In den frühen Jahren von SWI habe Bechtel in Kooperation mit BBC Online-Pionierarbeit geleistet: Live-Berichterstattung einer nachgestellten historischen Bergexpedition in den Schweizer Alpen. Er habe zudem Community-Projekte entwickelt als Social Media noch in den Kinderschuhen steckte. Bechtel baute die Englische Redaktion von SWI swissinfo.ch aus und habe sie als zentrale Produktionseinheit der internationalen Schweiz-Nachrichten etabliert. Daneben gestaltete er die Online-Kommunikationsstrategie für die in Bern angesiedelte Internationale Climbing and Mountaineering Federation UIAA. In der Chefredaktion SWI wird Bechtel laut Mitteilung insbesondere für die Entwicklung der marktgerechten Formate und des multimedialen Storytellings verantwortlich sein.

Zuständig für Audience and Innovation

Patrick Böhler kommt neu zu SWI. Er hat für die «New York Times», Dow Jones, Bloomberg News, die South China Morning Post, die «Neue Zürcher Zeitung» und für einige andere Medien über Asien berichtet. Seine Reportagen seien mehrfach mit Journalistenpreisen ausgezeichnet worden, schreibt SWI Swissinfo.ch. Der gebürtige Vorarlberger arbeitete zuvor für die österreichischen Ministerien für Äusseres und Landesverteidigung. Zudem unterrichtete er am Journalism and Media Studies Centre an der Universität Hongkong. Als leitender Redaktor für Audience and Innovation wird es seine Aufgabe sein, die Inhalte und Formate von swissinfo.ch näher an die Bedürfnisse von internationalen Nutzerinnen und Nutzer zu bringen.

SWI informiert zudem darüber, dass Marguerite Meyer per Ende März 2019 SWI auf eigenen Wunsch verlassen wird. Sie war im Januar 2017 als Leiterin des neuen Multimedia-Teams zu SWI gekommen, nach dem der Jugendsender Joiz, wo sie als Chefredaktorin amtete, geschlossen worden war (persoenlich.com berichtete).

Larissa M. Bieler bliebt Direktorin und Chefredaktorin, die stellvertretende Chefredaktion SWI hat weiterhin Reto Gysi von Wartburg inne. (pd/eh)