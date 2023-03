SRF-Podcast: Sykora Gisler zurück aus der Pause und bald auf der Bühne

von Nick Lüthi

Während der Fussballbetrieb seit einer Weile wieder läuft, liessen sich Mämä Sykora und Tom Gisler noch etwas Zeit. Nach ihrem Sondereffort während der Weltmeisterschaft mit einem täglichen Talk zogen sich die beiden Fussballexperten zu einer verdienten Pause zurück und liessen ihren Podcast im Januar und Februar ruhen.

Ab Dienstag kommentieren Sykora und Gisler wieder alle zwei Wochen das Geschehen auf und neben dem grünen Rasen. Das tun sie wie bisher zusammen mit einem Gast in jeder Folge. Den Auftakt macht Marc Meschenmoser, Co-Redaktionsleiter K-Tipp. «Der Podcast behandelt zum ersten Mal überhaupt Servette. Und da ich als ehemaliger Westschweizer Korrespondent für SRF in Genf stationiert war und von Kindsbeinen an Fan des Servette FC bin, war es für mich keine Frage, dass ich da hingehe», teilt Meschenmoser auf Anfrage mit. In zwei Wochen folgt SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen als Talk-Gast.

«Für diesen Auftritt hat uns das Kaufleuten angefragt»

Schon bald gehen Sykora Gisler neue Wege. Neben den alle zwei Wochen im Studio aufgezeichneten Gesprächen, produzieren sie am 3. April eine Podcast-Folge live auf der Bühne des Kaufleuten in Zürich. «Für diesen Auftritt hat uns das Kaufleuten angefragt», sagt Mämä Sykora zu persoenlich.com. «Wir hatten uns auch schon überlegt, mal eine Bühnentour durch die Schweiz zu machen, da wir immer wieder Anfragen für Live-Auftritte erhalten. Einmal haben wir das schon gemacht bei einer EM-Bar in Winterthur.» Direktes Feedback vom Publikum zu erhalten, sei halt schon was anderes, als im Studio einen Podcast zu produzieren.

Zum Gespräch empfangen Sykora Gisler im Kaufleuten den FC-Luzern-Stürmer Pascal Schürpf, der abseits des Spielfeld von sich reden macht als Ehemann von «G&G»-Moderatorin Jennifer Bosshard.

Was an der Einladung zum Live-Talk im Kaufleuten auffällt: SRF hat damit nichts zu tun. Und das, obwohl hier einer seiner erfolgreichsten Podcasts auf die Bühne und unter die Leute geht; es handelt sich um eine Veranstaltung von Kaufleuten Kultur, unterstützt von der Zürcher Kantonalbank.

Der Trend ist auch SRF nicht entgangen, dass sich Podcasts vermehrt als Publikumsveranstaltungen inszenieren. Vor Sykora Gisler traten bereits die drei Frauen des SRF-Podcasts «Zivadiliring» im Kaufleuten auf. Auch diese Show fand ohne SRF-Support statt.

«SRF-Angestellte müssen sich an Regeln für Nebenbeschäftigungen halten.»

Bisher haben die Verantwortlichen noch nicht mit eigenen Angeboten auf den Live-Trend reagiert. «SRF prüft derzeit, inwiefern wir diesem Bedürfnis mit Live-Erlebnissen vor Publikum gerecht werden», teilt René Schell, stellvertretender Abteilungsleiter Kultur, auf Anfrage von persoenlich.com mit.

Bleibt schliesslich die Frage, wie SRF damit umgeht, dass sein Personal mit einer dank SRF aufgebauten Marke extern Geld verdienen geht. «SRF-Angestellte wie Tom Gisler müssen sich an Regeln für Nebenbeschäftigungen halten, die im Vorfeld bewilligt werden», schreibt René Schell. Diese Regeln erlauben den SRF-Mitarbeitende grundsätzlich Nebenbeschäftigungen.

Und der Grundsatz, dass sie dem Ansehen von SRF nicht schaden dürfen, wird hier definitiv nicht verletzt. Im Gegenteil: Auch wenn nicht SRF drauf steht im Kaufleuten, dürfte das Publikum wissen, dass sie hier ein SRF-Produkt vor sich sehen.