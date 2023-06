Tamedia: Tages-Anzeiger ändert die Seitenabfolge

«Mit der heutigen Ausgabe verändern wir leicht die Seitenabfolge im ersten Zeitungsbund», hiess es am Mittwoch im Tages-Anzeiger. Nach den Schweiz-Seiten folge neu der Wirtschaftsteil, danach die Ausland-Berichterstattung. Der Umfang in allen Ressorts bleibe dabei der gleiche.

Im dritten Bund laufen laut Mitteilung «in eigener Sache» die mit «Digital», «Kulinarik» und «Reisen» betitelten Seiten künftig ebenfalls unter dem Label «Kultur & Gesellschaft». Auch hier bleibe der Umfang der gleiche.

Diese kleinen Rochaden würden eine flexiblere Planung erlauben, hiess es im kurzen Artikel auf der Frontseite. «So können wir von der Redaktion her kurzfristig Themen anders gewichten, ohne dass wir die Blattplanung involvieren müssen. Das war bislang nötig, weil die Abfolge der Mantelressorts in unseren Titeln unterschiedlich war», so Adrian Zurbriggen, stellvertretender Chefredaktor des Tages-Anzeigers, auf Anfrage von persoenlich.com. (cbe)