Radio SRF: «Tagesgespräch» feiert 25. Geburtstag

Publiziert am 31.03.2026

Seit 2001 lädt das «Tagesgespräch» von Schweizer Radio SRF jeweils montags bis freitags um 13 Uhr Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft ans Mikrofon. Das Format, das auf SRF 1 und SRF 4 ausgestrahlt wird, hat in den letzten 25 Jahren rund 5000 Personen empfangen. Aktuell leiten Karoline Arn, David Karasek und Simone Hulliger die Gespräche.

In der Jubiläumssendung vom 31. März 2026 beschreibt Moderator Karasek als gelungenes Gespräch jenes, bei dem «ein echter Mensch fernab von Floskeln spürbar wird». Simone Hulliger erinnert sich besonders an das Gespräch mit dem Walliser Kulturwissenschaftler Werner Bellwald, der über den Felssturz von Blatten sprach und dabei alles verloren hatte. Weniger zugänglich zeigte sich Fussballnationaltrainer Murat Yakin, der die Fragen eher knapp beantwortete. «Er hatte wohl einfach keine Lust auf dieses Gespräch», sagte Hulliger. (nil)