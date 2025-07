NZZ: Taiwan statt Thailand auf Seite eins

Es kommt ja schon vor, dass die NZZ über ferne Konflikte zu berichten weiss, von denen man hier sonst kaum Notiz nimmt. Dazu zählt aber ein Waffengang zwischen Taiwan und Kambodscha definitiv nicht – obwohl die Schlagzeile genau das vermuten liess: «Taiwan und Kambodscha einigen sich auf Waffenstillstand». So stand es am Dienstag auf der Front der gedruckten NZZ.

Aufmerksame Leser der Berichterstattung der letzten Tage wussten natürlich sofort, dass Thailand gemeint war. Es handelte sich also um einen Vertipper. Man kann sich den Ärger der Blattmacherin oder des Abschlussredaktors nur zu gut vorstellen, als sie oder er den Lapsus realisierte. Auf Papier liess sich der Fehler nicht mehr korrigieren, online schon, und auch das E-Paper erschien mit der richtigen Zeile.

Wie es zu dem für die NZZ peinlichen Schnitzer gekommen ist, bleibt Betriebsgeheimnis. Nur so viel erfährt man von der Medienstelle des Unternehmens: «Bedauerlicherweise ist uns in diesem Titel ein Fehler unterlaufen. Wir haben diesen intern aufgearbeitet und werden in der morgigen Ausgabe ein Korrigendum abdrucken.»