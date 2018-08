Schaffhauser Fernsehen: Talkshow «Hüt im Gspröch» feiert Jubilläum

Jubiläum beim Schaffhauser Fernsehen: Die tägliche, 15-minütige themenübergreifende Talksendung «Hüt im Gspröch» wurde am Donnerstag zum 500. Mal ausgestrahlt. Das Format in seiner heutigen Form existiert nun seit April 2013. Für Geschäftsleiter und Redaktionsleiter Sebastian Babic hat das Format in der Region eine feste Zuschauerschaft gefunden. Die anfänglichen Bedenken, dass es zuwenig spannende Persönlichkeiten für eine solche Talkformat gäbe, hätten sich nicht bewahrheitet. «Schaffhausen ist eine spannende Stadt», so Babic zu persoenlich.com.

Grosses Jubiläum 2019

Für nächstes Jahr steht für das Schaffhauser Fernsehen ein grosses Jubiläum an. Genau vor 25 Jahren ging der nördlichste Fernsehsender des Landes erstmals auf Sendung. Im Gegensatz zu vielen anderen TV-Sendern kommt das SHf nicht in den Genuss des Gebührensplittings. Hauptaktionär sind die «Schaffhauser Nachrichten», in dessen Gebäude sich auch die Redaktion und die Studios des Fernsehsenders befinden. Gründervater war der verstorbenen Verleger der «Schaffhauser Nachrichten», Norbert Neininger. Das SHf ist auch gesamtschweizerisch über Swisscom TV zu empfangen. (ma)