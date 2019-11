Tamedia wird TX Group

Tamedia positioniert sich als Tech-Holding

Der Name TX Group zeigt: Tamedia verschiedet sich mehr und mehr vom publizistischen Geschäft in Richtung Digital und Daten. Was heisst das für die Mitarbeitenden? Steigt die Aktie? Kommt Tamedia leichter zu allfälligen Födergeldern aus Bern? Vier Fragen, vier Antworten.

So könnte der Eingang der TX Group an der Zürcher Werdstrasse künftig aussehen: Eine Fotocollage mit dem Tamedia-Logo und dem X des neuen TX-Logos. (Bild: Keystone/Collage)