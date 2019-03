Jahresmedienkonferenz 2018: Tamedia überprüft eigene Unternehmensstruktur

Das Verlagshaus Tamedia hat im vergangenen Jahr einen Gewinnrückgang ausgewiesen. Der Betriebsgewinn (EBIT) tauchte um 27 Prozent auf 131,6 Millionen Franken. Unter dem Strich fiel der Reingewinn um 24 Prozent auf 129,5 Millionen Franken.

Grund dafür sei der starke Rückgang bei der gedruckten Werbung, teilte das Zürcher Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué mit. Zudem musste Tamedia eine Wertberichtung infolge des Publicitas-Konkurses vornehmen.

Allerdings hatte der Konzern im Vorjahr von verschiedenen buchhalterischen Sondereffekten profitiert. Unter Ausklammerung aller Sondereffekte liege das Betriebsergebnis leicht unter Vorjahr, schrieb Tamedia.

Der Umsatz kletterte dagegen um 3,7 Prozent auf 1,01 Milliarden Franken. Dies verdankt das Medienhaus den Übernahmen der Werbevermarktungsfirmen Neo Advertising und Goldbach (letztere konsolidiert seit September), der Basler Zeitung sowie den weiter prosperierenden kommerziellen Digitalangeboten.

Die ausgewiesenen Zahlen liegen leicht unter den Schätzungen der ZKB. Die Zürcher Kantonalbank hatte einen Umsatz von 1,03 Milliarden und einen EBIT von 138,1 Millionen Franken prognostiziert.

Printgeschäft massiv unter Druck

Stark rückläufig waren 2018 erneut die Werbeerlöse in den gedruckten Zeitungs- und Zeitschriftenangeboten. Insgesamt verringerte sich der Umsatz des Geschäftsfeldes Bezahlmedien so um 5,7 Prozent auf 569,6 Millionen. Noch stärker litt das Betriebsergebnis, das auf 18 Millionen von 54 Millionen Franken fiel.

Belastend wirkten der Konkurs der Werbevermittlerin Publicitas, Schliessungskosten für die gedruckte Ausgabe der Westschweizer Zeitung «Le Matin» sowie das tiefere Ergebnis der Zeitungsdruckzentren.

Besser lief es im Bereich Pendlermedien und Vermarktung. Hier sind neben «20 Minuten» die Umsätze der neu dazugekommenen reinen Werbevermarktungsunternehmen Neo Advertising und Goldbach (vor allem Bewegtbild) angesiedelt. Insgesamt erhöhten sich die Erlöse um 33,7 Prozent auf 206,4 Millionen Franken. Der EBIT verbesserte sich um 3 Millionen auf 51 Millionen Franken.

Digital treibt Wachstum

Der grosse organische Wachstumsträger war aber auch 2018 das Geschäftsfeld Marktplätze und Beteiligungen. Hier nahm der Umsatz um 7,3 Prozent auf 252,8 Millionen zu, der EBIT verbesserte sich überproportional um 11 Millionen auf 70 Millionen Franken, was einer Marge von 27,8 Prozent entspricht.

Besonders gut präsentierten sich gemäss Mitteilung die Plattformen Jobcloud, Homegate, Olmero und Doodle. Alle digitalen Angebote zusammengenommen steuern mittlerweile über 43 Prozent zum Umsatz und 86 Prozent zum EBIT von Tamedia bei.

Prüfung der Unternehmensstruktur bis im Sommer

Angesichts der dynamischen Entwicklung in allen Geschäftsbereichen hat Tamedia entschieden, die eigene Unternehmensorganisation zu überprüfen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ausgangspunkt der Überlegung sei, dass die unterschiedlichen Geschäftsfelder Bezahlmedien, Pendlermedien, Werbevermarktung und -vermittlung, digitale Marktplätze sowie Beteiligungen jeweils in sehr verschiedenen Kontexten tätig seien. Sie seien mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert und würden daher auch unterschiedliche Chancen bieten. Diese gelte es strategisch zu nutzen.

Ziel des Projektes ist es laut Tamedia, «optimale Voraussetzungen für Transparenz und Wachstum in allen Geschäftsfeldern mit ihren unterschiedlichen Kulturen zu erarbeiten». Das Projekt soll bis im Sommer tragfähige Entscheidungsgrundlagen schaffen.

30 Millionen Franken für digitale Bezahlmedien

Tamedia wird in den nächsten drei Jahren 30 Millionen in sein Kerngeschäft investieren, schreibt das Unternehmen. Diese Investition sei motiviert durch die positiven Erfahrungen der letzten Jahre und werde zusätzlich zu den regulären Ausgaben getätigt. Zwei Drittel der zur Verfügung stehenden Mittel werden laut Tamedia im redaktionellen Bereich der Bezahlmedien eingesetzt werden, ein Drittel im kommerziellen Bereich. Das Ziel der Investitionen sei es, neue digitale Angebote zu lancieren, die den sich verändernden Ansprüchen und Gewohnheiten der Nutzerinnen und Nutzer entsprechen. Dabei sollen auch neue Technologien zum Einsatz kommen.

Andreas Schulthess als Nachfolger im VR für Martin Coninx

Der Verwaltungsrat von Tamedia schlägt der Generalversammlung vom 5. April 2019 Andreas Schulthess zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Der 48-Jährige wirkte als Mitglied der Besitzerfamilie bereits von 2007 bis 2013 im Verwaltungsrat mit. Seine berufliche Laufbahn begann er 1993 in der Personalabteilung von Tamedia als Werkstudent. Nach Studienabschluss arbeitete er ab 2000 als IT Business Consultant mit Spezialgebiet Neue Technologien und E-Business bei Applied International Informatics und Cap Gemini Schweiz AG. Nach einer Weiterbildung zum Coach und entsprechender Tätigkeit im Bereich Führungs- und Persönlichkeitsentwicklung führte ihn sein Weg ins operative Human Resources zurück. Von 2005 bis 2011 war er bei Swiss Life Schweiz AG tätig und leitete das Human Resources Management Schweiz. Von 2011 bis 2015 befasste er sich mit einer Familienstiftung und betreute verschiedene HR-Projekte. In der Zeit von 2015 bis 2018 war er Head HR Switzerland bei Swiss Re AG, Zürich. Andreas Schulthess hat 1999 sein Studium als lic. oec. publ. an der Universität Zürich abgeschlossen. Ausserdem absolvierte er ein Nachdiplomstudium FH zum Executive Master of Human Resources Management am Institut für Angewandte Psychologie in Zürich.

Entsprechend der familieninternen Rotation tritt Martin Coninx, der demselben Familienstamm der Gründerfamilie wie Andreas Schulthess angehört, aus dem Verwaltungsrat zurück. Der 48-Jährige bleibe Tamedia als Aktionär und Mitglied des Pools der Familien-Aktionäre verbunden, heisst es. (pd/sda/wid)