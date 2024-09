Tamedia | MQR: «Tamedia will weniger Inhalte auf weniger Kanälen gezielter ausspielen»

Publiziert am 17.09.2024

Züritipp eingestellt, SonntagsZeitung ohne eigene Redaktion, Chefredaktoren im Multipack entlassen: Was Tamedia am Dienstag mitteilte, hat es in sich. Mit drastischen Massnahmen will das Tochterunternehmen der TX Group Kosten sparen und sich neu aufstellen angesichts der Herausforderungen im digitalen Mediengeschäft. Doch was ist eigentlich der Kern der neuen Tamedia-Strategie? «Tamedia will weniger Inhalte auf weniger Kanälen gezielter ausspielen», sagt Redaktor Nick Lüthi in der neusten Folge des persoenlich.com-Podcasts. Verleger Matthias Ackeret zeigt derweil Verständnis. Mit Blick auf den Medienwandel verstehe er einen Konzern schon, dass er sich Gedenken macht, wie er sich neu aufstellt.

Weiter sprechen Lüthi und Ackeret im Podcast über das Medienqualitätsrating MQR 2024 und die interessante Beobachtung, dass das Publikum einen guten Eindruck von den Schweizer Medien hat, während die Wissenschaft eher einen Rückgang der Qualität misst.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben.

Haben Sie eine Folge verpasst? Hier finden Sie alle Ausgaben der vergangenen Wochen im Überblick. (red)