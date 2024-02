SRF: Technik der «Tagesschau» ausgefallen

von Nick Lüthi

Ein ungewohntes Bild bot sich den Zuschauerinnen und Zuschauern, die am Freitag um 19.30 Uhr Schweizer Fernsehen SRF 1 schauten: Das Intro mit den kurzen Einspielern zu den Themen der «Tagesschau» funktioniert zwar noch reibungslos. Aber danach erschien Moderator Florian Inhauser ungewohnt mit Lesebrille auf der Nase und hinter seinem Rücken blieb der Hintergrund einfach nur rot, wo sonst grossflächig ein Bild zum gerade präsentierten Beitrag erscheint.

Moderator warnt vor «holpriger Sendung»

Inhauser erklärte umgehend die ungewohnten Umstände: Ein Ausfall zahlreicher technischer Systeme verunmöglichten einen regulären Ablauf. So fiel etwa der Teleprompter aus, von dem der Moderator normalerweise abliest. Inhauser musste seine Moderation – mit Brille – vom Papier ablesen. Und auch die Live-Schaltungen, von denen mehrere geplant waren, funktionierten nicht. Deshalb werde es eine «holprige Sendung» geben, sagte der Fernsehmann. Doch das Team im Hintergrund werde alles unternehmen, «dass die Erschütterungen nicht allzu gross werden».

Damit hat Inhauser nicht übertrieben. Tatsächlich lief die Sendung unter den gegebenen Bedingungen reibungslos ab. Die Einspieler konnten gezeigt werden und anstelle der geplanten Live-Schaltung zum Russland-Korrespondenten, zeigte man einfach noch mal jene aus der 18-Uhr-Ausgabe der «Tagesschau». Und die ab Blatt gelesene Moderation wirkte nicht improvisiert.

Chef lobt «grossartige Havarie-Leistung»

Der Chef vom Dienst lobte denn auch die «grossartige Havarie-Leistung» aller an der Sendung Beteiligten, wie in einem internen Chat zu lesen steht. Die genauen Gründe für den Ausfall sind noch nicht bekannt. In den letzten Jahren ist es bei den Nachrichten- und Sportsendungen von SRF immer wieder zu Störungen und Ausfällen gekommen infolge der Umstellung auf moderne Sendetechnologie.