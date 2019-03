Der Free-TV-Sender «Teleclub Zoom» steht ab dem 26. März zuoberst im Swisscom-TV-Guide, er steht ab dann also auf Platz null. Teleclub feiert diese Neuprogrammierung mit der Übertragung des Spiels der Raiffeisen Super League zwischen dem FC Sion und dem FC Zürich. Los gehts am Samstag, 30. März, ab 18.30 Uhr auf «Teleclub Zoom». Das schreibt der Sender in einer Mitteilung.

Mit Sportinhalten, Live-Übertragungen, Eigenproduktionen und Hintergrundgeschichten biete «Teleclub Zoom» den Schweizer Sportfans ein Sportprogramm im frei empfangbaren Fernsehen. Über 200 Live-Sportübertragungen übertrage der Sender pro Saison.

Die Programmschwerpunkte Fussball und Eishockey werden ergänzt durch Magazine aus weiteren Sportarten wie Tennis, Golf, Skisport oder Freestyle. Ausserdem bringe «Teleclub Zoom» Entertainment-Formate ins Free-TV: Eigenproduzierte Talks und Magazine wie «Zoom Movies» oder «Zoom Persönlich» sollen umfangreiches Hintergrundwissen und einen Spassfaktor mit sich bringen. (pd/log)