Publiziert am 30.06.2026

Der Abschluss der Transaktion erfolge nach allen erforderlichen regulatorischen Genehmigungen im Vereinigten Königreich, Irland und Österreich, teilte der Konzern mit. «Damit ist die Zukunft eines der renommiertesten Medienunternehmen Grossbritanniens gesichert.»

Springer zahlt dem bisherigen Eigentümer RedBird IMI für die Telegraph Media Group eine Summe von 575 Millionen britischen Pfund (661 Mio. Euro), wie der Berliner Konzern zuvor mitgeteilt hatte. Der Telegraph ist eine der ältesten Zeitungen Grossbritanniens.

Blick auf den internationalen Markt

Axel Springer will nach eigenem Bekunden die Expansion der Telegraph-Gruppe in den US-Markt vorantreiben und dabei auch seine Marken Politico und Business Insider nutzen. Seit längerem wird dem Konzern nachgesagt, auf der Suche nach Zukäufen zu sein, um das Geschäft auszubauen.

Das deutsche Medienhaus kommt mit dem Kauf dem eigentlich geplanten Verkauf an den Eigentümer der Daily Mail, Jonathan Harmsworth, zuvor, wie die Financial Times zuvor berichtet hatte.

Springer Managerin führt Telegraph Group

Mit Carolin Hulshoff Pol übernimmt eine Springer-Managerin die Führung, die seit November 2024 CEO von Bild ist und zuvor die Welt-Gruppe leitete. Bei der Telegraph Media Group arbeitet sie künftig mit Chefredaktor Chris Evans zusammen.

Ihre Vorgängerin Anna Jones verlässt das Unternehmen nach dreieinhalb Jahren und wechselt als Vertreterin von Axel Springer in den Aufsichtsrat des Affiliate-Marketing-Netzwerks Awin. (sda/nil)