TeleZüri sendet am Samstag, 10. August ab 15 Uhr, live von der 28. Street Parade. Moderator Nico Nabholz trifft auf der TeleZüri-Bühne auf dem Sechseläutenplatz spannende Gäste, heisst es in einer Mitteilung dazu. Zu sehen gebe es zudem die besten Bilder der Parade. Alles in der viereinhalbstündigen Live-Sendung von der Tanzparty rund um das Zürcher Seebecken. (pd/wid)